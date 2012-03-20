Оппозиции досталось на орехи от Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО призывает оппозицию к объединению, чтобы не повторить на парламентских выборах ошибки досрочных выборов мэра в Обухове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Ю.ТИМОШЕНКО выражает сожаление по поводу того, что демократическая оппозиция проиграла выборы в Обухове. «Что же, пусть даже так. Партия власти продавила, протащила, протолкнула своего кандидата в престижном райцентре Киевской области путем манипуляций, фальсификаций и мошенничества», - подчеркивает она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что основой причиной проигрыша является разъединенность демократических сил: «не в них, дело в нас - в демократических силах».

«Потому что так же настойчиво они будут тянуть, толкать и давить и на парламентских выборах. Они почувствовали кровь, они увидели, что нас можно бить и не ждать сдачи. Они плевать хотели на всех наблюдателей и международную общественность. Они захватили страну, как захватчики, и обращаются с ней, как оккупанты», - подчеркивает она.

Ю.ТИМОШЕНКО удивляется, почему демократические силы не делают выводов из своих предыдущих ошибок: «снова от нас два кандидата и снова поражение. Так неужели время ничему не учит?».

Она не понимает, почему нельзя было отказаться от амбиций какого-то одного человека и выиграть эти выборы, тем более в Киевской области - в области, где оппозиция всегда имела поддержку. «Это – позорно и досадно», - подчеркнула лидер «Батькивщины».

По ее словам, пора понять, что проиграли не “Батькивщина” и не “УДАР”. Она уверена, что проиграла демократия, проиграла вся страна, потому что люди смотрят на эти выборы, они прекрасно видят все фальсификации, но видят и то, что «мы ничего не способны сделать». «И поэтому такая наша беспомощность способна вызвать эпидемию безразличия у людей. Потому что каждый человек, который сегодня наблюдает за политическим процессом, имеет полное право сказать: «Если уже у них, у лидеров, ничего не выходит, то куда нам влиять на ту политику?..»

«И куда мы зайдем с такими общественными настроениями?», - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.

«Уважаемые коллеги, соратники и побратимы! Я очень хочу, чтобы обуховский “инцидент” стал последним в истории украинской демократии. Я еще и еще раз призываю и умоляю вас объединиться. На всех уровнях, на всех округах, на всех выборах. Только так мы сможем победить, только так мы сможем остановить это бандитское нашествие в стране», - призвала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, она не хочет никого поучать и лишний раз морализировать об утраченном.

«Давайте будем думать о будущем. Объединяйтесь. Объединяйтесь немедленно, уже сегодня, потому что если сейчас этого не сделаем, то завтра будем не переписываться, а перестукиваться...», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской колонии.

Как сообщал УНИАН, 18 марта состоялись внеочередные выборы Обуховского городского головы (Киевская область). Постановлением Обуховской городской избирательной комиссии победителем внеочередных выборов мэра города признан выдвиженец Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО.