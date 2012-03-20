«Международная амнистия» требует от Минска отдать тела расстрелянных

Международная правозащитная организация «Международная амнистия» (Amnesty International) осуждает расстрел обвиненных в терроризме Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева и призывает белорусские власти выдать их тела родственникам для захоронения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте правозащитной организации.

Правозащитники призвали официальный Минск выдать тела казненных родственникам для погребения.

«Несмотря на публичные заявления о намерениях отменить смертную казнь, белорусские власти продолжают выносить смертные приговоры и приводить их в исполнение. Александр ЛУКАШЕНКО должен немедленно ввести мораторий на смертную казнь. Власти Беларуси также должны выдать тела двух казненных их семьям», - говорится в заявлении директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джона ДАЛУСЕНА.

В правозащитной организации также отметили, что расстрел В.Ковалева состоялся, несмотря на то что его жалоба находилась на рассмотрении Комитета ООН по правам человека. Комитет просил власти Беларуси не приводить приговор в исполнение, пока не будет принято решение по жалобе.

«В 2003 году по итогам рассмотрения двух других жалоб белорусских граждан, приговоренных к высшей мере наказания, Комитет ООН по правам человека постановил: процедура секретности, окружающая смертную казнь в Беларуси, является наказанием и бесчеловечным обращением в отношении семей расстрелянных», - напомнили в «Международной амнистии».

Как сообщал УНИАН, 14 марта Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отказался помиловать Д.Коновалова и В.Ковалева, приговоренных к смертной казни за взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года, в результате которого погибли 15 человек, свыше 300 получили ранения.

Приговор был вынесен в ноябре 2011 года.

Точная дата казни В.Ковалева и Д.Коновалова неизвестна. О том, что приговор приведен в исполнение, Любовь КОВАЛЕВА, мать В.Ковалева, узнала утром 17 марта из письма Верховного суда Беларуси, датированного днем ранее.

Беларусь является последней страной в Европе и бывшем Советском Союзе, которая по-прежнему приводит в исполнение смертные приговоры.

В.Ковалев подавал прошение о помиловании, а Д.Коновалов этого делать не стал. Президент А.ЛУКАШЕНКО помиловать осужденных отказался - в связи с «исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений».

16 марта Л. КОВАЛЕВА обратилась к А. ЛУКАШЕНКО с просьбой приостановить на год исполнение приговора в отношении ее сына до принятия решения по обращению В Ковалева в Комитет ООН по правам человека.