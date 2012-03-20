Бютовцы пытаются перекричать Макуху
14:21, 20 марта 2012Политика
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Депутаты скандируют: «Банду долой!»
Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" не дают возможности представителю правительства представить законопроект по реформированию нефтегазового комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА начал выступать с правительственной ложи, но депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" сломали ему микрофон.
Депутаты скандируют: «Банду долой!». Они также блокируют трибуну, поэтому В.МАКУХА пытался выступать из правительственной ложи.
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