Янукович отказался принять Лукъяненко

Герой Украины, многолетний борец за ее независимость, автор Акта провозглашения независимости Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО возмущен тем, что чиновники Администрации Президента Украины отказали ему во встрече с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом обращении Л.ЛУКЬЯНЕНКО на имя В.ЯНУКОВИЧА.

«Служащие Вашей администрации заявили, что Вы отказались меня принять. Не знаю, отказали ли Вы, или Ваши службы сами постарались сэкономить Ваше время, однако факт, что мне отказано встретиться с Вами – Президентом Украинского государства. Хочу сразу предупредить, что я для себя лично ничего просить не намеревался. Мне не нужны ни должности, ни какое-либо материальное обеспечение или дотации на лечение», - отметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Я участник боевых действий Второй мировой войны. Всю жизнь боролся за выход Украины из-под власти Москвы, отбыл в тюрьмах, концлагерях и ссылке 27 лет. Реабилитирован Государством Украина. Мне присвоено звание Героя Украины с вручением Ордена Отечества за «несокрушимую волю, гражданское мужество и самоотверженность в отстаивании идеалов свободы и демократии, выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства», - напомнил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Вы, очевидно, знаете, что я являюсь соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины 16.07.1990 и автором Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Я баллотировался на должность Президента Украины. За 20 лет самостоятельного существования Украины избиратели убедились, что я их не обманывал, и мое служение Украине является искренним, и связано с желанием преодолеть печальное колониальное наследие, строить правовое справедливое государство с возрождением украинского языка, культуры и всей духовности», - говорится в документе.

«Период самостоятельности, к сожалению, не стал периодом расцвета Украины. Борцы за свободу Украины и я с ними являемся свидетелями разрушения производительных сил Украины и моральной деградации. Не за такую самостоятельную Украину мы боролись. И если мы не способны сейчас повлиять на реальное состояние дел, то хотелось услышать от Президента – высшего лица в государстве – объяснение некоторых фактов сегодняшней украинской действительности, а может, и немного посоветовать», - отметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Если отказано мне, то кому же тогда не отказано? Такого пренебрежения ко мне не проявлял ни один из трех предыдущих президентов Украины. Если отказано всем гражданам (кроме государственных должностных лиц), то кому же тогда служит Президент?», - спрашивает у Президента Украины Л.ЛУКЬЯНЕНКО.