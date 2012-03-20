Тигипко: я взрослый парень, не буду ложиться

Заместитель главы Партии регионов Сергей Тигипко уверяет, что не пожалеет о ликвидации "Сильной Украины".

Об этом заявил вице-премьер в эфире телеканала ICTV, комментируя свое вступление в ряды "Регионалов".

"Партии, вы знаете при этом всем, это инструмент. И так на них смотреть и труситься от того, что они есть, мне не интересно", - отметил он.

Отвечая на вопрос, не будет ли он жалеть, что ликвидировал "Сильную Украину", Тигипко уточнил, "она сделала свое дело и подтянула людей".

Тигипко заявил, что будет ли он нести ответственность вместе с Партией регионов: "Частичное разделение ответственности однозначно будет".

"Кто был в исполнительной власти, и не приходил туда для зарабатывания денег, тот знает: самое интересное в политике заниматься конкретными вещами", - добавил он.

"Вот ради чего я буду терпеть оскорбления молодых журналистов", - подытожил вице-премьер.

Комментируя перспективы назначения его главой Партии регионов и премьером, Тигипко заявил: "Придет время будем говорить о карьере. Сегодня надо показать результат".

"Я достаточно взрослый парень, чтоб понимать, что если буду ложиться, то все закончится Грецией", - добавил вице-премьер.

Украинская правда