Тигипко: я взрослый парень, не буду ложиться
Заместитель главы Партии регионов уверяет, что не пожалеет о ликвидации "Сильной Украины"
Заместитель главы Партии регионов Сергей Тигипко уверяет, что не пожалеет о ликвидации "Сильной Украины".
Об этом заявил вице-премьер в эфире телеканала ICTV, комментируя свое вступление в ряды "Регионалов".
"Партии, вы знаете при этом всем, это инструмент. И так на них смотреть и труситься от того, что они есть, мне не интересно", - отметил он.
Отвечая на вопрос, не будет ли он жалеть, что ликвидировал "Сильную Украину", Тигипко уточнил, "она сделала свое дело и подтянула людей".
Тигипко заявил, что будет ли он нести ответственность вместе с Партией регионов: "Частичное разделение ответственности однозначно будет".
"Кто был в исполнительной власти, и не приходил туда для зарабатывания денег, тот знает: самое интересное в политике заниматься конкретными вещами", - добавил он.
"Вот ради чего я буду терпеть оскорбления молодых журналистов", - подытожил вице-премьер.
Комментируя перспективы назначения его главой Партии регионов и премьером, Тигипко заявил: "Придет время будем говорить о карьере. Сегодня надо показать результат".
"Я достаточно взрослый парень, чтоб понимать, что если буду ложиться, то все закончится Грецией", - добавил вице-премьер.