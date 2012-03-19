У Попова признали свою ошибку

Начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ согласен, что во время пожара на станции метро «Осокорки» власть сработала не достаточно эффективно, выделив лишь 10 дополнительных автобусов для нормального перемещения пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Было выделено немедленно 10 автобусов для перевозки пассажиров на перемычке между этими двумя станциями (УНИАН: станция «Выдубичи» - станции метро Сырецко-Печерской линии на левом берегу). Однако этого было недостаточно, как потом выяснилось», - констатировал В.ПШЕНИЧНЫЙ и добавил, что еще долгое время после чрезвычайной ситуации большое количество людей не могли добраться с одного берега Днепра на другой.

«Я признаю, что это был недостаток. Мы на это обратили внимание» - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в 16.42 на станции «Осокорки» возникло возгорание электропроводки ламп освещения, в результате чего произошло задымление вестибюля. В связи с этим были закрыты на вход станции метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» и организовано движение поездов на участках станций «Сырец» – «Выдубичи», «Харьковская» – «Красный Хутор».

В 19.32 работа станций «Славутич» и «Позняки» была возобновлена. Мимо станции «Осокорки» поезда следовали без остановки.

15 марта в 5.45 станция «Осокорки» возобновила работу в привычном режиме.