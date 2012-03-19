Регионал Мельник ждет извинений от Геращенко

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что народный депутат-«регионал» Петр МЕЛЬНИК готов извиниться перед народным депутатом из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ириной ГЕРАЩЕНКО за инцидент, случившийся вчера, 18 марта, на избирательном участке в городе Обухов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня на брифинге.

«Я только что переговорил с народным депутатом МЕЛЬНИКОМ, и он заверил, что готов извиниться перед своей коллегой, если она извинится за публичные оскорбления», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

В то же время он добавил, что не знает, насколько серьезны намерения П.МЕЛЬНИКА извиниться перед И.ГЕРАЩЕНКО.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что у него было очень мало времени для того, чтобы разобраться в конфликте, возникшем между депутатами, однако П.МЕЛЬНИК «как мужчина готов извиниться».

Отвечая на вопрос, считает ли он, что словесные споры являются применением силы, лидер фракции Партии регионов сказал: «Нет, я так не считаю, я считаю, что так вообще не должно быть».

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” И.ГЕРАЩЕНКО на своей странице в Facebook написала, что попросит прокуратуру расследовать нападение на нее народного депутата от Партии регионов П.МЕЛЬНИКА во время выборов мэра Обухова Киевской области.

"После нескольких звонков и жалоб о нарушениях на выборах мэра Обухова поехали с коллегами - депутатами на избирательные участки наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. Мне достался 13 участок. Там доверенное лицо кандидата от ПР стал меня впритык в лицо снимать на IPad, требовать, чтобы я вышла из участка. А затем заявился нардеп от ПР Петр МЕЛЬНИК, взял меня под руки, поднял и просто пытался вынести из участка", - заметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она заявила, что "впервые столкнулась с тем, что против меня применили физическую силу. К тому же, мы в разных весовых категориях - этот МЕЛЬНИК крупный дородный мужик, а я – метр 58 см. Реально меня защитили международные наблюдатели. Если так поступают с женщиной – нардепом, то что эти ПР-вские депутаты будут делать с другими наблюдателями на парламентских выборах".