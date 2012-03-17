Комитет противодействия фальсификациям на выборах создан в Крыму

Комитет противодействия фальсификациям во время парламентских выборов 2012 года на территории города создали сегодня в Севастополе городские организации политических партий «Батькивщина», «За Украину», «Наша Украина», УДАР и «Фронт змин».

Как передает корреспондент УНИАН, подписание общего документа состоялось в завершение «круглого стола»: «Парламентские выборы 2012. Перспективы и возможности оппозиционных партий и общественных организаций», в котором кроме представителей политических партий также приняли участие местные общественные организации, народные депутаты Украины, руководство Комитета избирателей Украины, Правление института развития гражданского общества и демократии, общественные деятели. Вновь созданный комитет пригласил к участию в своей работе остальные городские организации политических партий и общественных организаций.

Председатель КИУ Александр ЧЕРНЕНКО отметил, что «объединение политиков, общественности и просто не безразличных граждан ради честных выборов на таком широком уровне состоялось, наверное, впервые в Севастополе».

«Считаю это очень символическим, потому что собственно мы сейчас много видим разговоров об объединении оппозиции, о защите результатов (выборов), а здесь мы увидели такую консолидированную позицию именно в том регионе, где работать этому комитету будет очень и очень сложно», - говорил он.

Но, как прибавил А.ЧЕРНЕНКО, «сам факт, что это началось со сложного региона, дает надежду. И сам факт, что такая дискуссия была инициирована – это очень сильно».

Председатель правления Института развития гражданского общества и демократии (г. Киев) Андрей ФЕЩУК отметил, что «в действительности важен сам факт того, что такое событие происходит». Потому что «это прецедент, такого нет в ни одном городе Украины». Главнее всего же, по мнению политолога, «что люди саморганизовались, а несколько людей «сбросились» на то, чтобы профинансировать это мероприятие - причем это обычные граждане, которые не являются симпатиками каких-либо сил, – а просто они хотят честных и прозрачных выборов».

Потому что, как отметил он, люди знают, что «все выборы, которые были в Украине до этого времени, были сфальсифицированы, на больший или меньший процент».