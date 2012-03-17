Янукович считает, что между Украиной и Россией стоит лишь газовый вопрос

Газовый вопрос в отношениях Украины и России должен найти свое решение, взаимоприемлемое для обеих сторон, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью программе «Формула власти» телеканалу «Россия-24».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам В.ЯНУКОВИЧА, сейчас цена на газ остается единственным нерешенным вопросом в традиционно дружеских отношениях Украины и России.

«Я верю, что у нас хватит политической воли, мудрости, решить этот вопрос. У нас нет других вариантов - ни у Украины, ни у России. Мы не можем платить такие не обоснованные деньги, такую цену за этот газ. Это неправильно, несправедливо», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что за последние два года Украине и России удалось практически устранить барьеры, которые существовали между нашими странами в торговых отношениях, а также серьезно продвинуться в вопросах межрегионального сотрудничества.

Интервью Президента Украины выйдет в эфире телеканалу «Россия-24» в воскресенье, 18 марта, в 17.00 по местному времени (15.00 по киевскому). Интервью также будет опубликовано в «Российской газете» в понедельник, 19 марта.