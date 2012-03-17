Регионал заявил, что галичане должны «знать свое место»

Современную территорию Украина получила в результате исторических процессов, которыми руководили диктаторы, считает депутат от Партии регионов Юрий Болдырев.

Об этом он сказал в интервью Цензор.нет.

"Еще во времена управления Советской Россией Лениным был присоединен восток. Затем во времена Сталина была присоединена Западная Украина. Ну, и, наконец, в 1954 году Хрущев присоединил Крым. То есть нынешняя территория Украины создана силовым путем", - отметил Болдырев.

"С территорией "большой Украины" нет никаких сомнений. Это украинские земли, на которых жили предки нынешних украинцев. Но вхождение Востока, Запада и Крыма ничем, кроме советской истории, не легитимизировано, а ведь именно ее галичане отрицают", - подчеркнул регионал.

По его словам, "галичане стали гражданами Украины не потому, что боролись за свободу, а потому, что советские танки, сделанные на Урале, в которых сидели экипажи, укомплектованные уроженцами Восточной Украины, дошли до Берлина".

"Галичан украинцами сделал Сталин, а не Бандера с Шухевичем", - добавил Болдырев.

По мнению нардепа, сегодня галичане должны понять, что их слишком мало для того, чтобы они сумели навязать всей остальной Украине свою идеологию.

"Ими была реализована одна вполне успешная попытка: в 2004 году они опирались на галичанскую диаспору в США, которая органически связана с коллаборационистами периода Второй мировой войны. Именно эта диаспора имеет монопольное право на формирование позиции Республиканской партии в отношении Украины, и во времена Буша-младшего им удалось поставить своего президента - Ющенко. Сделали это совершенно незаконно, изнасиловав всю страну", - заявил он.

"Галичане должны понять: больше такого не будет. Изнасиловать 46-миллионную страну второй раз, я уверен, не получится. Не будет Бандера героем Украины, не будет Шухевич героем Украины и все остальные их герои не будут героями для всей Украины. Население Востока никогда не примет ценности галичан. Все должны понять - мы разные. Галичане должны понимать, что они в этой стране приживальщики, и, как всякие приживальщики, должны знать свое место. Не навязывать свои ценности остальным, а понимать, что те, кто их кормит, кто их содержит, имеет право на свои ценности", - резюмировал регионал.

Как сообщалось, ранее Болдырев заявлял, что Украина должна избавиться от Галичины.

Корреспондент