Янукович потребовал честных выборов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует проведения честных и демократических парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на ХІІІ съезде Партии регионов.

«Дорогие друзья, коллеги! Осенью 2012 году избиратели определят новый состав парламента Украины – это очень ответственный экзамен для всех нас», - сказал Президент.

Он заметил, что от того, как пройдут выборы, в большой мере будет зависеть внутренняя социальная стабильность в стране, успешность проведения курса на модернизацию страны, а также внешний имидж Украины.

«Поэтому, как глава государства и гарант соблюдения Конституции, я требую – выборы должны пройти в честной борьбе», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что в ходе выборов должны быть четко соблюдены нормы законодательства, принципы демократии и равенство участия сторон в избирательном процессе.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил о принятии нового избирательного закона, который, по его словам, стал примером широкого политического компромисса и понимания.

«Убежден, что и сами избирательные процедуры будут, безусловно, соблюдены», - сказал Президент.

Также он назвал важным, чтобы избирательная кампания была организована как широкий диалог политиков и избирателей. Задачей этого диалога, по мнению главы государства, должен стать поиск широкого социального консенсуса относительно путей развития Украины.

«У партий, кандидатов в депутаты будет прекрасный шанс принять участие в этом диалоге. Я верю в вас. Доверяю вам. Убежден в том, что общими усилиями мы будем постоянно улучшать жизнь людей, строить современную конкурентоспособную экономику. Давайте объединяться! С любовью, с верой в собственные силы мы строим сильную Украину», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к представителям Партии регионов.