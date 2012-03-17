Политолог о Ефремове, Тигипко, Балоге, донецких и оранжевых

Кандидатура на первый номер в избирательном списке Партии регионов будет определена не раньше июля этого года.

Об этом сказал на пресс-конференции директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communication Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

«Этот вопрос будет дискутироваться. Александр ЕФРЕМОВ - достаточно сильная фигура, но он не настолько харизматичен, чтобы претендовать. Поэтому вопрос первого номера в списке будет оставаться вакантным как минимум до июля», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По его мнению, лидер «Сильной Украины» Сергей ТИГИПКО будет претендовать на первый номер в списке Партии регионов. «Да, он будет претендовать, он об этом будет говорить, но завтра это решение принято не будет (17 марта состоится съезд Партии регионов - УНИАН). Это решение будет принято на съезде Партии регионов не раньше, чем в июле этого года», - сказал политолог.

Он также отметил, что ключевым требованием электората Партии регионов относительно этой кандидатуры - происхождение из Донбасса. «ТИГИПКО точно не соответствует»,- добавил он.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также прогнозирует, что С.ТИГИПКО будет назначен руководителем штаба Партии регионов, однако реальное руководство будут осуществлять другие менеджеры, «более сильные и понятные».

«Я думаю, он будет руководителем избирательного штаба Партии регионов, но повторится ситуация 2004 года, когда ТИГИПКО был лишь публичным лицом, а реальным руководителем избирательной кампании был Андрей КЛЮЕВ», - добавил он.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также сообщил, что сейчас появилась инсайдерская информация о том, что «Сильная Украина» в результате слияния с Партией регионов получит должности заместителей губернаторов в 15 областях Украины.

Он также считает, что Партии регионов не нужна партия «Единый центр», поскольку за нее могут проголосовать очень мало избирателей. Он также отметил, что «Единый центр» - партия одного региона - Закарпатья.

Кроме того, по словам политолога, лидер партии «Единый центр» Виктор БАЛОГА очень сильно ассоциируется у избирателей Партии регионов с оранжевой властью. «Это человек, который был руководителем секретариата Президента ЮЩЕНКО очень длительный период, и... БАЛОГА в качестве публичной фигуры с большим негативом не то, что не прибавит 0,5%, а может еще 5% забрать», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Он также отметил, что партия «Сильная Украина» не будет распущена. «Завтра мы увидим, что партия «Сильная Украина» не будет распускаться, юридически это очень сложная процедура. «Сильная Украина» сохранится как субъект избирательного процесса, и это нужно самому ТИГИПКО как запасная площадка. Будет просто механический выход руководителей «Сильной Украины» и их механическое вступление в Партию регионов», - сказал он.