Литвин считает, что Тимошенко нужно лечить, раз есть решение суда

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украина должна выполнить решение Европейского суда по правам человека, касающееся обеспечения лечения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, который отбывает наказание в Качановской исправительной колонии.

Об этом спикер заявил сегодня в эфире «5-го канала».

«Решение Европейского суда подлежит исполнению и точка», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, необходимо прекратить дискуссии и принять решение, чтобы «человеку было предоставлено, если есть такое предписание, надлежащую медицинскую помощь».

Спикер отметил, что здоровье – это самое ценное, что имеет человек.

Председатель ВР напомнил, что Украина приняла соответствующий закон о порядке исполнения решений Европейского суда по правам человека.

«Если это решение есть, то его нужно получить, посмотреть, что в нем зафиксировано, какие есть возможности в Украине для лечения и оказать соответствующую помощь, и прекратить разговоры на эту тему», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине обеспечить адекватную медицинскую помощь заключенной экс-премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

“Европейский суд по правам человека решил 15 марта 2012 года рекомендовать правительству Украины в рамках правила 39 Правил суда, обеспечить, чтобы бывший премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО получила адекватное медицинское лечение в соответствующем учреждении”, - сказано в пресс-релизе относительно предварительного решения, одобренного 15 марта, по делу «ТИМОШЕНКО против Украины».

В свою очередь, министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Европейский суд по правам человека не имеет права обязывать государство устанавливать способ лечения Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время О.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что при необходимости экс-премьера можно перевезти из колонии в больницу и без решения европейского суда. Министр отметил, что законодательство Украины позволяет это делать.