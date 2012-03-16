Янукович поздравил новоизбранного Президента Молдовы

Сегодня, 16 марта, состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с избранным Президентом Республики Молдова Николае ТИМОФТИ.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Во время беседы глава Украинского государства поздравил Н.ТИМОФТИ с избранием на высокую государственную должность. В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что украинско-молдавские отношения, которые в последнее время получили значительный импульс, динамически будут развиваться на благо народов двух стран.

Президент Украины уверен, что совместные усилия будут направлены на дальнейшее укрепление двустороннего политического диалога, интенсификацию торгово-экономического партнерства и расширение культурно-гуманитарных связей.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ пригласил Н.ТИМОФТИ посетить Украину с официальным визитом.

К поздравлению избранного Президента Республики Молдова присоединился премьер-министр Венгерской Республики Виктор ОРБАН, с которым на момент разговора происходила встреча главы Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент Молдовы избрал 63-летнего юриста Н.ТИМОФТИ Президентом Молдовы.