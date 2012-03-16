Коммунисты перед выборами покатают на трамвае за три копейки

Луганские коммунисты организовали работу советского трамвая, проезд в котором составит 3 копейки. Об этом УНИАН сообщил 1-й секретарь Луганского горкома Коммунистической партии Украины Максим ЧАЛЕНКО.

По его словам, трамвай будет возить жителей города 17 марта 2012 года. Акция приурочена к 21-й годовщине Всесоюзного референдума о сохранении СССР.

«В этот день, 21 год назад, более 148,5 миллионов граждан СССР, имевших на тот момент право голоса, приняли участие в референдуме, в котором высказали свое мнение по поводу дальнейшего существования СССР. За сохранение Союза Советских Социалистических Республик высказались 113,5 миллиона человек. Это 76,43% от общего количества голосовавших. Мнение большинства жителей огромной страны проигнорировали. СССР перестал существовать, но люди до сих пор с ностальгией вспоминают те времена», – сказал коммунист.

В качестве примера М.ЧАЛЕНКО привел работу электротранспорта. «Проезд в трамваях стоил всего лишь 3 копейки. Сегодня для Луганска тарифная политика в транспортной сфере – одна из наиболее актуальных тем. То, что есть – мы видим каждый день, то, что было – покажем 17 марта», – сказал он.

1-й секретарь Луганского горкома КПУ также добавил, что кондукторами трамвая в этот день поработают комсомольцы и молодые коммунисты.