Выборы в Молдове: парламент обнесли забором и подтянули спецподразделение

Сегодня в парламенте Молдовы состоятся выборы президента страны.

Как передает корреспондентРИА «Новости», здание Дворца Республики, где должно состояться голосование, обнесено по периметру временным железным забором и охраняется вооруженными бойцами спецподразделения "Скут".

Впервые за всю историю выборов президента Молдовы в последний момент изменено время их проведения. В четверг вечером специальная комиссия по выборам президента объявила, что выборы пройдут в 8 утра по местному времени вместо 15 часов по местному времени.

Депутаты правящего в стране альянса "За европейскую интеграцию" объясняют это попыткой избежать столкновений между сторонниками и противниками нынешней власти. На 12.00 по местному времени был намечен массовый митинг протеста, разрешенный на это время городскими властями, который организует оппозиционная партия коммунистов (ПКРМ). В то же время, когда представители ПКРМ узнали, что время проведения выборов перенесено на раннее утро, они заявили, что могут изменить время проведения марша протеста.

Молдова находится в политическом тупике с тех пор, как весной 2009 года в Кишиневе начались массовые беспорядки в связи с победой Партии коммунистов на состоявшихся 5 апреля парламентских выборах. Две попытки парламента избрать президента (10 ноября и 7 декабря 2009 года), когда кандидатом на эту должность выступал лидер демократической партии Мариан ЛУПУ, закончились безрезультатно.

Коммунисты, имея 39 голосов из 101, бойкотируют заседания парламента. Кроме того, они недавно заявили, что, даже если альянс выберет президента, он будет нелегитимен, как и сам парламент, давно нарушивший все конституционные законы по срокам выбора главы государства.

Конституционный суд Молдовы в конце сентября 2010 года признал, что неизбрание президента республики на выборах является обстоятельством, оправдывающим роспуск парламента. В соответствии с этим решением и были назначены досрочные парламентские выборы, состоявшиеся 28 ноября 2010 года. Но и этот состав парламента до сих пор не нашел выхода из политического тупика.

Парламент Молдовы сегодня предпримет очередную, пятую за последние годы, попытку избрать президента страны.

На этот раз единственный кандидат на эту должность - 63-летний председатель Высшего Совета магистратуры Николай ТИМОФТИ - имеет определенные шансы стать четвертым президентом Молдовы, несмотря на то, что оппозиционная партия коммунистов собирается бойкотировать эти выборы.