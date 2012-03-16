От посольства ФРГ требуют извиниться за лекцию о Бандере

Зарубежные украинцы требуют извинений от посольства Германии в Украине за проведение 1 марта лекции историка Гжегожа РОССОЛИНСКОГО-ЛИБЕ о проводнике ОУН Степане Бандере.

Об этом идет речь в переданном УНИАН открытом письме председателя Международной конференции по поддержке Украины Аскольда ЛОЗИНСКОГО к Чрезвычайному и Полномочному Послу Федеративной Республики Германия в Украине Гансу-Юргену ГАЙМЗЁТУ.

В письме отмечается, что зарубежные украинцы считают проведение лекции о С.Бандере «начинающим немецким научным работником, известным лишь своими экстремистскими суждениями, на территории посольства» свидетельством проявления “антиукраинских настроений со стороны правительства ФРГ”.

А.ЛОЗИНСКИЙ напоминает, что само по себе название лекции имело провокационный характер, а докладчик является недостаточно квалифицированным (еще продолжает учебу), но “достаточно говорливым экстремистом”. Поэтому, считает А.ЛОЗИНСКИЙ, посольство имело достаточно оснований для того, чтобы отказать в проведении мероприятия.

“Тем более, что ни одно из уважаемых образовательных заведений в Украине не выразило желания разрешить провести это мероприятие под своей эгидой. Сигналы были, но посольство почему-то проигнорировало их”, - говорится в письме.

А.ЛОЗИНСКИЙ отмечает, что С.Бандера был борцом за национальное освобождение и независимость Украины. «Он был героем для украинцев и, конечно, врагом для остальных. Он воевал против имперской Польши, советской России и нацистской Германии, которые в разные времена оккупировали Украину, и боролся за свободу для украинцев», - подчеркнул А.ЛОЗИНСКИЙ “Польские, российские, немецкие, украинские и другие научные работники могут во время дискуссий давать оценку его действиям и письменным трудам. Однако посольство, которое лишь расположено в столице Украины, не имеет таких полномочий на такие оценки”, - считает председатель Международной конференции по поддержки Украины.

Он заверяет: если посол ФРГ не извинится, то зарубежные украинцы все равно будут требовать этих извинений, но если этого таки не состоится, то они будут “действовать решительно, будут призывать всех украинцев - от Украины до Новой Зеландии - бойкотировать немецкие товары, воздерживаться от путешествий в Германию и даже организовывать демонстрации возле немецких дипломатических представительств во всем мире”.

Напомним, что 1 марта 2012 года начинающий немецкий историк Г.РОССОЛИНСКИЙ-ЛИБЕ на территории посольства ФРГ прочитал лекцию в рамках совместного украинско-немецкого проекта "Нациеобразующие процессы в Украине в XX веке".

Предоставить площадку для этой лекции отказались все ведущие образовательные заведения Украины.

В день проведения лекции активисты «Свободы» организовали пикет возле посольства Германии в Украине. Они держали Государственные флаги Украины, флаги ОУН-УПА, а также транспаранты с лозунгами: «Германия, твои грехи – не наши», «Долой украинофобов!», «Меркель, признай Голодомор» и скандировали: «Берлин, покайся за нацизм», «Позор таким послам», «Руки прочь от Бандеры».

Перед этим ВО «Свобода» призывала Посольство ФРГ отменить решение о проведении в посольстве 1 марта лекции Г.РОССОЛИНСКОГО-ЛИБЕ «Степан Бандера: жизнь украинского революционного ультранационалиста и память о нем, 1909–2009 гг.», поскольку активисты партии считают, что проведение этой лекции является вмешательством во внутренние дела Украины и разжиганием межнациональной вражды.