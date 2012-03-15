Кличко - Наливайченко: в политике 2 + 2 не всегда 4

Оппозиционные политики выступают за согласование кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, но расходятся в вопросе целесообразности формирования единого списка на парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время круглого стола на тему «Новая повестка дня: оппозиция – обществу», организованного газетой «День».

Председатель политсовета партии «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отметил важность честного и прозрачного объединения оппозиции при обязательном участии общественных организаций и общественных лидеров.

Говоря о важности выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что для этого нужно провести предварительное голосование – праймериз – для определения единых кандидатов от оппозиционного движения как такового.

«Те, кто имеет поддержку общества и людей, те должны остаться, остальные должны сняться с выборов», - сказал он и отметил, что проведение такого праймериз требуют люди на встречах, круглых столах в разных областях Украины.

Параллельно, по его словам, оппозиция должна сформировать единый избирательный список. «Возможно, партийный, но лучше - партийно-общественный», - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, список также должен формироваться путем рейтингового голосования. «И такой список вполне возможен и нужен. У кого хватит смелости его создать – тот и является настоящей украинской оппозицией», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Он назвал неправильной позицию некоторых политических сил, что идти на выборы отдельно лучше, поскольку об этом свидетельствуют социологические исследования.

Лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО частично согласился с В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в частности, относительно объединения в мажоритарных округах.

По словам В.КЛИЧКО, сегодня очень важным заданием оппозиции является изменение ситуации в стране, которая сложилась из-за узурпации власти.

По его убеждению, сделать это можно, сформировав большинство в парламенте. «И возможность у нас для этого есть. Используем ли мы эти возможности, зависит от нас», - отметил В.КЛИЧКО.

Он поддержал идею проведения праймериз кандидатов от оппозиции в том или ином мажоритарном округе. «Ошибка политиков, что они пытаются решить все за людей», - отметил В.КЛИЧКО.

По его словам, оппозиция не должна наступать на те же грабли и не повторять ошибки, допущенные на предыдущих выборах, в частности, раньше в Киеве, и сейчас на внеочередных выборах в Обухове, когда оппозиция не может договориться относительно единого кандидата, и в итоге голоса растаскиваются, и мэром Киева становится Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время, В.КЛИЧКО не согласился с тем, что нужно объединять партии в единый избирательный список.

Он подчеркнул, что «в политике - не как в математике, и 2 + 2 не всегда 4».

По словам В.КЛИЧКО, социологические исследования показывают, что отдельно оппозиционные партии набирают больше, чем единым списком. «Из прагматических соображений лучше, чтобы мы объединяли усилия уже в парламенте», - сказал В.КЛИЧКО.

Член партии «Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО отметил, что главное задание оппозиции - отстоять результаты выборов независимо от того, единым списком она пойдет на выборы или отдельно.