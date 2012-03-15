Лутковской не хватило 14 голосов

За кандидатуру Евгения ЗАХАРОВА на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проголосовали 134 народных депутата, Валерию ЛУТКОВСКУЮ поддержали 212 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член Счетной комиссии, народный депутат от фракции НУ-НС Юрий ГРЫМЧАК.

Таким образом, по его словам, ни одна кандидатура не набрала необходимых 226 голосов.

Кроме того, по его словам, согласно результатам голосования, 19 народных депутатов проголосовали против всех, 6 бюллетеней были испорчены и 2 бюллетеня депутаты не вбросили в урну и забрали с собой.

Ю.ГРЫМЧАК добавил, что на протяжении ближайших 20 дней состоится новое выдвижение кандидатов на должность Омбудсмана.