Сухой заявляет, что в ПР кризиса нет

Партия регионов в кризисе не находится. Об этом заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда, член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ заявил в интервью УНИАН.

В частности, по просьбе прокомментировать прогнозы, что Партию регионов ожидает такое же будущее, как и на предыдущие пропрезидентские политические силы, Я.СУХОЙ заявил: «Ничего подобного не будет! Потому что предшественники, которые распались, вы, по-видимому, имеете в виду «Нашу Украину», были не идеологическими. А Партия регионов имеет четкую идеологию, поэтому имеет своих симпатиков. В частности, это поддержка отечественного производителя, преференции базовым отраслям народного хозяйства, высокие технологии».

По словам Я.СУХОГО, самая «главная идеологическая составляющая ПР - это необходимость реформирования всех сторон общественно-экономической жизни. Без этого модернизации страны не будет. Соответственно, не будет независимой Украины, мы превратимся в какой-то придаток Российской Федерации».

Поэтому, говорит депутат, «Партия регионов на сегодняшний день в кризисе не находится. Мы имеем возможность и право критиковать. На последнем заседании фракции партийцы жестко критиковали правительство, называли их просчеты. Нас нормально слушали, нормально воспринимали…».

Как отметил Я.СУХОЙ, в Партии регионов, как и в любом живом организме происходят процессы абсолютно понятные и прозрачные - идет борьба между партийной бюрократией. Такие процессы происходят в каждой партии.

«Плохо, когда партия, например, БЮТ, олицетворяется одним человеком, тогда нет возможности с кем-то бороться и отстаивать какую-то точку зрения. Я не могу на примере какой-то областной организации сказать, что идут какие-то негативные процессы разочарования или развала. Где-то вышли люди из партии, а где-то зашли. Это же не КПСС и хорошо, что ПР не огосударствлена», - считает он.

«Партия регионов на сегодняшний день - это живой, нормальный, политический организм, который действует так, как и все наше хозяйство, то есть нет заоблачных успехов, но и нет отчаяния», - отметил Я.СУХОЙ.

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