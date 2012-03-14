Психолог считает, что людям понравятся сокращения в КГГА

Социальный психолог Олег Покальчук считает сокращения управленческого аппарата КГГА, инициированные Александром Поповым, закономерными.

«Всем известно, что чиновничий аппарат раздут непомерно, при этом его функциональность оставляет желать лучшего. Полагаю, 10-процентное сокращение количества чиновников будет воспринято киевлянами, мягко говоря, с большим удовольствием. Особенно, если будут уволены чиновники, работа которых не удовлетворяет киевлян. Думаю, кстати, что угроза сокращения заставит работать тех чиновников, которые останутся. Логично, что сейчас сокращаются должности с дублирующими функциями или созданные предшественниками Попова для реализации теневых схем. Схемы уже давно не работают, но должности-то остались. Со стороны Александра Попова оптимизация системы управления городом – достаточно разумный ход. Единственное – это надо было делать раньше», – отметил эксперт.

Напомним, 13 марта глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов рассказал о грядущих изменениях в системе управления Киевом. В частности, количество чиновников КГГА сократится на 10%, а ключевые вопросы будут решать киевляне на общегородских референдумах. По его словам, оптимизация системы управления позволит увеличить эффективность работы городских властей. Кроме того, сокращение аппарата уменьшит расходы бюджета Киева более чем на 15 млн. гривен.

В четверг, 15 марта, Александр Попов вынесет проект изменений на рассмотрение и утверждение депутатов Киевсовета. А на следующей неделе состоится заседание Комитета экономических реформ, будут представлены детали программы оптимизации системы управления городом