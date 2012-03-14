В БЮТ говорят, что выгнали Королевскую за сотрудничество с Банковой

13:31, 14 марта 2012
Политика
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Другой причиной решения фракции является факт неголосования за включение в повестку дня постановления с требованием немедленного выполнения рекомендаций об освобождении политзаключенных

Народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ исключена из парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» за нарушение депутатской этики и сотрудничество с Администрацией Президента.

Об этом говорится в заявлении фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батькивщина”.

В сообщении отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании фракции.

Во фракции заявили, что «приведенные журналистами факты систематического подкупа Н.КОРОЛЕВСКОЙ и ее политической партией средств массовой информации является недопустимым нарушением депутатской и человеческой этики, игнорированием демократических принципов свободы слова».

Другой причиной решения фракции «БЮТ-Батькивщина» является факт неголосования Н.КОРОЛЕВСКОЙ за включение в повестку дня постановления с требованием немедленного выполнения рекомендаций об освобождении Юлии ТИМОШЕНКО и других политических узников, изложенных в резолюции ПАСЕ, что является “нарушением фракционной дисциплины, политических и идеологических принципов деятельности оппозиции”.

Еще одной причиной исключения из фракции являются “факты систематического сотрудничества Наталии КОРОЛЕВСКОЙ с Администрацией Президента, в частности, полное содействие власти в проведении масштабной рекламной кампании КОРОЛЕВСКОЙ”.

В партии заявили, что кроме того, на заседании фракции был объявлен выговор народному депутату Евгению СУСЛОВУ за нарушение фракционной дисциплины во время голосования за постановление относительно выполнения требований резолюции ПАСЕ.

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