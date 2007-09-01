Ющенко знает, как значительно уменьшить искушения

Принятие антикоррупционных законопроектов является одной из главных задач новых Верховной Рады и Кабинета министров, считает Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, отвечая на вопрос во время телемоста «Образованная молодежь – инвестиция для Украины» в прямом эфире Первого Национального канала, глава государства напомнил, что уже внес на рассмотрение парламента базовый пакет антикоррупционных законопроектов.

«Я убежден, что следующий парламент – как и следующее правительство – будут наделены волей, желанием принять это антикоррупционное законодательство, создать единый центр расследований, который бы предметно занимался коррупцией среди украинского чиновничества», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что речь идет о реализации властью еще ряда важных антикоррупционных инициатив.

Глава государства считает, что борьба с этой проблемой должна начинаться с нескольких ключевых шагов. Речь идет, прежде всего, о серьезной модернизации системы государственного управления, в частности, уменьшении административных рычагов влияния государства на бизнес. «Мы должны эти искушения значительно уменьшить. Поэтому внедрение активных шагов в дерегулятивной политике – один из первых шагов минимизации коррупции», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что в 2005 - в начале 2006 года было отменено около 6,5 тысяч нормативных актов различных органов власти, однако, безусловно, эта работа еще «нуждается в активных усилиях правительства, центральной и местной власти».

Еще одним важным шагом на пути к преодолению коррупции Президент назвал радикальный пересмотр налогового законодательства. «Я обращаюсь сегодня к будущим парламентариям, правительству, политическим силам – несмотря на все обстоятельства проблема номер один, которую мы должны решить, в том числе для преодоления коррупции в экономической сфере, – принятие Налогового кодекса», – отметил В.ЮЩЕНКО.