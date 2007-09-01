Цушко пугает лишением лицензий за участие в рейдерских схемах
18:50, 01 сентября 2007Политика
579 0
Министр находится в Харькове
Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявил, что охранные агентства, принимающие участие в рейдерских схемах, будут лишены лицензий.
Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию В.ЦУШКО озвучил в субботу на пресс-конференции в Харькове.
По словам министра, на недавней встрече с представителями частных охранных агентств Украины он предупредил руководителей этих структур о возможных санкциях в случае, если участие охранных фирм в обеспечении рейдерских схем будет доказано.
В.ЦУШКО отметил, что именно по этой причине лишено лицензий уже 150 частных охранных агентств страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter