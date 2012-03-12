Тимошенко создадут «все условия» для лечения в колонии

Медицинская комиссия сформировала окончательные рекомендации по дальнейшему терапевтическому лечению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Так, согласно сообщению, по результатам рабочей встречи членов международной медицинской комиссии по обследованию Ю.ТИМОШЕНКО, в частности немецких и украинских врачей, которая состоялась 7 марта, были сформированы окончательные рекомендации по дальнейшему терапевтическому лечению осужденной.

Сегодня, 12 марта, эти рекомендации были лично вручены Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время от подписи об ознакомлении с документом она отказалась, о чем сотрудниками учреждения был составлен соответствующий акт, проинформировали в ГПтСУ.

В целом, по данным пресс-службы, «рекомендации врачей предусматривают медикаментозное лечение с последующим осуществлением комплекса физиотерапевтических и реабилитационно-оздоровительных процедур пациентке, все условия для реализации которых созданы в пределах медико-санитарной части Качановской исправительной колонии (№54)». Кроме того, рекомендациями определен круг высококвалифицированных врачей, каждый из которых отвечает за конкретное направление лечебного процесса осужденной, сообщили в пенитенциарной службе.

Также в ГПтСУ заверяют, что необходимыми медпрепаратами для лечения Ю.ТИМОШЕНКО учреждение обеспечено в полном объеме. А соответствующее оборудование для осуществления комплекса физиотерапевтических процедур предоставлено учреждению управлением здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, сказано в сообщении.