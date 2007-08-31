ЦИК зарегистрировала трёх официальных наблюдателей из Индонезии

На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 212 официальных наблюдателей: из них трех человек – от Республики Индонезии и 209 человек – от 6 международных организаций.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, в целом на это время в ЦИК подали документы 10 международных организаций и одна страна.

В частности, Международная общественная организация содействия развитию избирательных технологий „За справедливые выборы” уже получила удостоверение официальных наблюдателей для 75 человек; Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничества у Европе – 65 человек; Европейская сеть организаций, которые наблюдают за выборами (ЕНЕМО) - 31 человек; Международный республиканский институт - 19 человек; Национальный демократический институт международных отношений - 17 человек; Всемирный конгресс украинцев - 2 человека.

На обработке в ЦИК находятся документы еще 4 международных организаций.

*** Официальным наблюдателем от иностранного государства, международной организации на внеочередных выборах народных депутатов Украины является лицо, которое представляет иностранное государство или международную организацию, зарегистрированное Центральной избирательной комиссией в порядке, установленном Законом Украины “О выборах народных депутатов Украины”.