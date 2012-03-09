Представители ОБСЕ убедились, что Тимошенко осуждена по политическим мотивам

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вальбурга Хабсбург ДУГЛАС (Швеция) и депутат ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ считают, что власть Украины своими действиями подтверждает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО осуждена по политическим мотивам.

"Юлия ТИМОШЕНКО пыталась организовать оппозицию, а отношение к ней сейчас свидетельствует о том, что она не обычный заключенный. Она не может использовать телефон, не может встречаться с заграничными гостями, за ней наблюдают круглосуточно – это показывает, что она не обычный заключенный. А если, как говорит правительство, она не политический заключенный, тогда я ставлю вопрос – почему нам не разрешают встретиться?" - сказала В.Х.ДУГЛАС в интервью телеканалу ТВі, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, А.ЛИНДЕСТАМ добавила, что именно принадлежность к оппозиции стала главной причиной преследования Ю.ТИМОШЕНКО. "Мы считаем, что она сидит в тюрьме потому, что она принадлежит к оппозиции. И из-за этого ее посадили за решетку. В таком случае она не угрожает как конкурент во время следующих выборов", - подчеркнула она.

В.Х.ДУГЛАС и А.ЛИНДЕСТАМ отметили, что, несмотря на свою разную партийную принадлежность, одинаково оценивают ситуацию вокруг криминального преследования Ю.ТИМОШЕНКО.

"Моя коллега (А.ЛИНДЕСТАМ) - секретарь социал-демократической группы в ПА ОБСЕ. Я - консерватор. И если мы приехали вместе, это прежде всего свидетельствует о том, что мы солидарны с госпожой ТИМОШЕНКО, но это никак не связано с партийными вещами", - отметила вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ В.Х.ДУГЛАС.

Как сообщалось, В.Х.ДУГЛАС и А.ЛИНДЕСТАМ 5 марта находились в Украине с визитом. Европейские политики в соответствии с украинским законодательством обратились к власти Украины с ходатайством о посещении Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Однако власть Украины отказалась предоставить делегатам ПА ОБСЕ разрешение для посещения Ю.ТИМОШЕНКО.