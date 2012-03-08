Женщины Украины требуют освободить Тимошенко

Большая группа женщин Украины, специалистов разных областей культуры, науки, журналистики, женщины разных поколений и разных географических широт, выступили в поддержку открытого письма к влиятельным женщинам планеты, которое подписали Лина КОСТЕНКО, Нина МАТВИЕНКО и Александра КУЖЕЛЬ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Это письмо призывает рассмотреть возможность применить санкции в отношении нынешнего украинского руководства, чтобы заставить его адекватно реагировать на требования международного сообщества, прекратить политическое преследование оппозиции, освободить Юлию ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров и тем самым вернуть Украину на путь демократии, ответственного и содержательного диалога с ЕС и будущей евроинтеграции, подчеркивается в сообщении.

«Выражаем поддержку и солидарность подписантам и решительно присоединяемся к их призыву. В «центре Европы» организовано позорное и дерзкое судилище над женщиной-оппозиционеркой, которая имела мужество выступить против сегодняшнего политического режима. Это судилище – продуманный в высших эшелонах власти циничный спектакль международного масштаба, направленный на прекращение движения Украины в Европу, на унижение и дискредитацию страны через некомпетентную и продажную судебную систему, через безнаказанное издевательство власти над своими оппонентами, через унижение женщины – бывшего премьер-министра – в ее человеческом, физическом, моральном измерениях», - говорится в коллективном обращении, подписанном более чем 60-ю известными женщинами Украины.

В документе также констатируется, что Ю.ТИМОШЕНКО – не единственный политзаключенный в Украине. В частности, среди других оппозиционеров за решеткой есть люди, которые с тяжелыми заболеваниями долгое время находятся в заключении, не получая соответствующей медицинской помощи. А это равно пыткам – по нормам цивилизованного мира, подчеркивают подписанты обращения.

«Мы защищаем не только конкретного человека, а основные принципы демократии, то есть реальную возможность выбирать альтернативную власть, иметь гражданские свободы и право на равенство перед законом», - утверждают известные украинские женщины. Они напомнили, что единодушную позицию всего демократического мира выразил недавно руководитель МИД Швеции Карл БИЛЬДТ, сказав, что ключ к подписанию соглашения Украины с ЕС находится в камере Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодняшняя власть должна отдать этот ключ свободы украинскому обществу. Эта власть должна прекратить осуществлять свой политический дискурс исключительно репрессивно-карательными методами и перейти на сугубо избирательный дискурс в соответствии с правилами демократии», - призывают подписанты обращения.

Его, в частности, подписали Лариса БРЮХОВЕЦКАЯ, искусствовед, главный редактор журнала «Кіно-Театр», Заслуженный работник культуры Украины; Мария БУРМАКА, певица, кандидат филологических наук, лауреат премии имени Василия Стуса, кавалер Ордена княгини Ольги ІІІ степени, народная артистка Украины; Ирина ЖИЛЕНКО, поэтесса, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, премий имени Владимира Сосюры и Василия Стуса; Лариса МАСЕНКО, доктор филологических наук, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия»; Оксана ПАХЛЁВСКАЯ, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой украинистики Римского университета «Ла Сапьенца», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, премий Василия Симоненко и Олены Телиги, кавалер Ордена «За интеллектуальную отвагу» и другие.