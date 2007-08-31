Ющенко требует, чтобы налоговая и КРУ отработали две буханки хлеба

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Генеральную прокуратуру обеспечить контроль за деятельностью Государственной налоговой администрации и Контрольно-ревизионного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

По словам Президента, сегодня рейдерством нередко занимается само государство через своих чиновников.

В.ЮЩЕНКО привел пример по харьковскому заводу «Электротяжмаш». По его словам, начиная с 2000 года, «три человека ставят на колени этот завод – бывший народный депутат от Харькова и два его помощника».

По словам Президента, полтора года назад на завод пришел профессиональный руководитель, который смог увеличить объем валового продукта, зарплату и т.п., и, несмотря на это, завод пытаются уничтожить.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это стопроцентно государственное предприятие, но у него «нет прохода от КРУ и налоговой». «На кого вы работаете, на какое государство этот заказ идет?», - спросил Президент, обращаясь к руководителям этих ведомств.

Он отметил, что действия в отношении харьковского завода можно расценивать как покушение на государство. В.ЮЩЕНКО назвал эти действия прямым рейдерством, в котором «правоохранительные органы используются в качестве марионетки, где правительственный чиновник местного уровня не понимает, что для него Украина, что для него есть государственных интерес».

В.ЮЩЕНКО заявил, что безнаказанность порождает такую ситуацию, когда кто-то может за бесценок стать владельцем миллиардных активов, “когда чиновники и правоохранительные органы будут рядом”.

Он призвал прокуратуру установить контроль за работой этих “так называемых государственных органов” - налоговой и КРУ и установить тех, кто заказывает соответствующие проверки.

«Потом мы рассказываем, что мошенники где-то там под бузиной сидят - да они в государственных учреждениях сидят! Значительное их количество не знают, как служить государству. Для многих это, знаете, фата моргана. О какой нации идет речь? Здесь свой карман, свой клубок, своя братва», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства призвал правоохранительные органы быть достойными своей профессии и предотвращать подобные проявления. «Вам государство две буханки хлеба дало, в обе руки – отработайте их, пожалуйста», - сказал Президент.