В праздничном меню Качановской колонии - салат «Мимоза» и холодец

В Качановской исправительной колонии Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, в канун 8 марта для осужденных состоялся праздничный концерт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

Ю.ТИМОШЕНКО не присутствовала на праздничном мероприятии. «ТИМОШЕНКО в концерте участия не принимала», - заметили в пресс-службе.

В праздничном мероприятии принял участие детский театр «Колибри». Начальник Качановской колонии Иван ПЕРВУШКИН поздравил осужденных с 8 марта и пожелал счастья и крепкого здоровья. В качестве поощрения 65 осужденных получили благодарности, 10 – грамоты, 4 – дополнительные долговременные свидания. После окончание концерта осужденные подарили юным артистам мягкие игрушки.

8 марта в Качановский колонии состоится концерт, организованный международным благотворительным фондом «Калеб-Динсте». В этот день в колонии будет праздничное меню: на обед – салат «Мимоза», сладкие булочки и компот, на ужин – холодец.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Государственная пенитенциарная служба Украины распространила информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с просьбой временно не привлекать ее к работам и освободить ее от мероприятий, которые будут проходить. В пенитенциарной службе отметили, что, согласно статье 118 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, «приговоренные к лишению свободы должны работать в местах и на работах, которые определяются администрацией колонии».

В свою очередь защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО опроверг заявление ГПтСУ.