Богатырева надеется во вторник ”одномоментно изменить Конституцию”

Координатор парламентского большинства Верховной Рады V созыва, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что повестка очередной пленарной сессии Верховной Рады V созыва будет определена в понедельник на заседании Согласительного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня на брифинге в Киеве.

«Среди планируемых вопросов есть и вопросы бюджета на 2008 год. В какой форме этот вопрос будет обсуждаться, мы будем решать на совместном совете коалиции», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Координатор парламентского большинства подчеркнула, что очередная сессия Верховной Рады V созыва состоится 4 сентября, в соответствии со статьей 83 Конституции Украины и регламентом парламента. «Мы вынуждены это сделать, этого требует время, этого требуют наши избиратели и наши оппоненты», - пояснила она.

По ее словам, в повестку очередной сессии ВР планируется включить вопросы об отмене депутатской неприкосновенности и льгот для высших должностных лиц. Р.БОГАТЫРЕВА уточнила, что если на очередную сессию ВР соберется ровно 300 депутатов, то, возможно, одномоментно внести необходимые изменения в Конституцию страны.

«В соответствии с Конституцией, для принятия решения необходимо 226 голосов. Такое количество голосов есть, но в таком случае процедура внесения изменений в Конституцию будет более длительной, поскольку далее соответствующие законопроекты необходимо будет направить в Конституционный суд, и КС будет определять конституционность наших действий», - подчеркнула координатор парламентского большинства.

Р.БОГАТЫРЕВА также пригласила принять участие в очередной сессии парламента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и депутатов от оппозиции.

По словам политика, в этом случае станет возможным тремя сотнями голосов, не дожидаясь решения Конституционного суда, принять изменения к Конституции, которые подпишет Президент.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ВР Украины анонсировала заседание Согласительного совета на 11.00 3 сентября.

В.ЮЩЕНКО и оппозиционные фракции неоднократно заявляли, что проведение сессия ВР пятого созыва будет нелегитимной.