Ющенко: коррумпированных судей надо сажать не реже, чем раз в месяц

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость ограничения неприкосновенности судей. Об этом он заявил, представляя свои антикоррупционные инициативы сегодня на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, неотложной проблемой является ограничение неприкосновенности судей и народных депутатов.

«У меня нет необходимости в этой аудитории, которая своей совестью отстаивает верховенство права и закона, говорить насколько важны эти вещи – равенство перед законом всех», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО опять повторил свою позицию относительно невозможности существования льгот и преференций для отдельных категорий населения. Также он напомнил свою позицию, что единственной преференцией для государственных служащих, депутатов, судей должна быть их заработная плата. Президент считает, что политический иммунитет у этих категорий должен быть, но это не означает, что они не могут предстать перед законом.

«Закон должен быть один для всех. Простите, это не моя политическая реклама, я к вам сейчас апеллирую как к гражданам, к людям, от которых зависит важная функция в этом государстве. Если мы с вами не добьемся равенства перед законом всех, нам не стоит говорить о справедливости в этой стране», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также поручил Службе безопасности Украины активнее работать относительно привлечения к ответственности судей, которые берут взятки. «Из-за того, что в этой цепочке правоохранительных органов появляется один взяточник, обрывается вся цепочка, вокруг которой государство приложила колоссальные усилия. И на выходе появляется пшик только из-за того, что появляется один взяточник, который может закрыть, спрятать любое дело», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил уверенность, что в СБУ и других правоохранительных органах есть инструменты и механизмы, чтобы вывести «такого рода дельцов как КОРНИЕЦ (судья Бориспольского суда Киевской области - УНИАН), так называемого судью, чтобы он сидел за решеткой». По мнению В.ЮЩЕНКО, принципиально необходимо поднимать вопрос, что СБУ, правоохранительные органы такого рода преступника смогут посадить. И это нужно делать, считает В.ЮЩЕНКО, не реже, чем раз в месяц. При этом Президент выразил уверенность, что это будет самой лучшей профилактикой для всех остальных.