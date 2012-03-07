Эштон еще раз призывает решить "вопрос Тимошенко"

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН продолжает призывать Украину решить вопрос бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом она заявила 5 марта в Праге по завершению министерской встречи стран Вышеградской четверки, «Восточного партнерства» и ЕС.

«Мы были четкими с правительством Украины, что согласно международным стандартам вопрос Ю.ТИМОШЕНКО не был решен должным образом, и мы призываем Украину не только понять это, но, если хотите, изменить это, используя международные суды. И мы продолжаем призывать к этому», - сказала К.ЭШТОН.

Она отметила, что в прошлом году Украина и ЕС завершили переговоры о соглашении об ассоциации, и сейчас идет подготовка к его ратификации.

«Что я хотела бы сказать, вы никогда не можете разделить экономику и политику, а также связь между сильными и тесными отношениями с реальностью, имеющей место в любой стране», - отметила К.ЭШТОН.