Кириленко предупреждает Мороза, что тот будет иметь дело с ГПУ и КРУ

Председатель Политсовета блока “Наша Украина - Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет, что представители коалиции не имеют права использовать государственные средства для проведения 4 сентября сессии Верховной Рады.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.КИРИЛЕНКО, если такая сессия все же состоится, то Генеральная прокуратура Украины, Контрольно-ревизионное управление и другие контролирующие органы должны дать свою оценку этим событиям. “Если бюджетные средства пойдут на довоз депутатов, на созыв этой сессии, на оплату работы аппарата, на трансляции, то мы убеждены, что сразу по завершении избирательной кампании этим вопросом займется ГПУ, КРУ и другие контролирующие органы”, - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что представители коалиции пытаются созвать сессию “незаконного, давно несуществующего парламента, который Президент Виктор ЮЩЕНКО распустил волей украинского народа еще 5 июня этого года окончательно”. В связи с этим, по словам председателя Политсовета блока, собрания депутатов прежней правящей коалиции являются незаконными. “Мы предупреждаем о том, что использование бюджетных народных средств на обеспечение так называемого пленарного заседания, которое является простым собранием части депутатов, является незаконным”, - сказал он. В.КИРИЛЕНКО также добавил, что представители коалиции имеют право проводить собрания депутатов в офисах Партии регионов и СПУ, но не в стенах парламента.

При этом В.КИРИЛЕНКО напомнил, что Виктор ЯНУКОВИЧ и Александр МОРОЗ являются участниками политических переговоров о преодолении политического кризиса в стране, и они поставили свои подписи под тезисом о том, что парламент пятого созыва досрочно прекращает свои полномочия на основании 82 статьи Конституции. Он подчеркнул, что эта статья четко предусматривает, что парламент полномочен только тогда, когда в нем есть, по меньшей мере, 300 депутатов. В то же время, председатель Политсовета блока НУ-НС напомнил, что более 150 депутатов фракций “Наша Украина” и БЮТ сложили свои полномочия.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ заявил о намерении открыть 4 сентября очередную сессию ВР. 29 августа после конференции педагогических работников города Белая Церковь он заявил журналистам, что убежден в том, что депутаты фракций Партии регионов и Коммунистической партии будут принимать участие в очередной сессии ВР, которая откроется 4 сентября. А.МОРОЗ отметил, что 4 сентября сессия парламента начнется в соответствии с Конституцией, и ВР будет иметь полное право проводить свои заседания до избрания нового состава парламента.