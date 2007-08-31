Ющенко знает, кто и зачем развалил Мазепинский вал

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО взять под личный контроль расследование уголовного дела по факту разрушения архитектурного памятника “Мазепинский вал” в музейном комплексе “Художественный Арсенал”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

"Вчера разрушили 50 погонных метров вала крепостного, который высотой был, очевидно, метров двенадцать, шириной - метров 20. 50 погонных метров до красной линии забора сейчас этого вала уже нет. При этом, для того, чтобы сделать определенный камуфляж, за ночь навезли мусор, чтобы показать, что там, где был вал, там была свалка, хотя стоит обрыв метров 10", - сказал Президент, напомнив, что речь идет об историческом памятнике.

Он выразил уверенность, что власть преподаст "урок тем, кто это сделал".

"Я думаю, что это вообще должен быть урок нашего отношения к памятникам истории и архитектуры", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

"Земляные валы, которые насыпали в XVII-XVIII веке, махинаторами развалены за один день. Целое управление охраны, система надзора – ничего не сработало. Причина только одна – кому-то нужен земельный участок", считает глава государства.

"Я могу назвать фамилию, кому это нужно, но я хотел бы, чтобы это следствие, которое назначено, сказало", - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он попросил А.МЕДВЕДЬКО проконтролировать ход этого следствия

В свою очередь, А.МЕДВЕДЬКО доложил, что органами милиции и прокурором города Киева были возбуждены уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, 30 августа пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что в Киеве во время проведения реконструкции на территории ГП “Культурно-художественный и музейный комплекс “Художественный Арсенал”, расположенного на улице Январского восстания, 30, уничтожен памятник археологии начала XVIII века “Мазепинский Вал”, который входит в состав историко-архитектурного памятника музея “Киевская крепость”.

Печерским районным управлением Главного управления МВД в городе Киеве возбуждено уголовное дело по факту разрушения памятника истории (ч. 1 ст. 298 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, сегодня А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело по факту служебной небрежности, в результате которой разрушен «Мазепинский вал».