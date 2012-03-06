Губернатор Киевской области будет судиться со "Свободой"

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что подаст в суд на представителей ВО «Свобода».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

В частности, сказано в сообщении, А.ПРИСЯЖНЮК «остро отреагировал на провокационные заявления председателя фракции ВО «Свобода» в Киевском областном совете Святослава ХАНЕНКО, а также на клеветническое содержание листовок этой политической силы о якобы вмешательстве губернатора области в избирательный процесс, которые были распространены в городе Обухов, где 18 марта состоятся внеочередные выборы городского головы».

«Я не могу не реагировать на такую провокацию. Ведь всем известно, что губернатор не имеет возможности вмешиваться в избирательный процесс и тем более – формировать комиссии или ими руководить», - отметил председатель облгосадминистрации, подчеркнув, что он отвечает за соблюдение законности и обеспечение общественного порядка в городах и районах во время выборов.

Но, по его словам, «к сожалению, те, кто больше всех кричит, не может конструктивно работать, в первую очередь и нарушают требования закона».

«Сегодня представители ВО «Свобода» хотят внести в общество хаос и раскол. И свои усилия они направляют на конфронтацию и подстрекательство общества», - заявил А.ПРИСЯЖНЮК, в то же время добавив: «Я не позволю дискредитировать себя как представителя власти и как человека. И поэтому мной будет подготовлен судебный иск к представителю ВО «Свобода» С.ХАНЕНКО о защите чести и достоинства».

Кроме того, с целью обеспечения прозрачности избирательного процесса председатель КОГА пригласил всех депутатов, представителей любых политических сил и общественных организаций стать наблюдателями на выборах городского головы Обухова.