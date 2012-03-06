Российский оппозиционер: Путин и дальше будет шантажировать Украину

Избранный Президентом России Владимир ПУТИН продолжит политику газового шантажа Украины.

Такое мнение УНИАН высказал российский оппозиционер Илья ЯШИН.

«С Украиной В.ПУТИН вел себя всегда одинаково, он считает ее российской вотчиной, зоной российских интересов. И, судя по его политике, никогда не верил в то, что у Украины есть суверенитет», - считает он.

«В.ПУТИН продолжит политику газового шантажа Украины. Возвращение В.ПУТИНА в Кремль - это плохая новость для украинского народа», - убежден И.ЯШИН.

Полный текст интервью с И.ЯШИНЫМ размещен на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента России прошли 4 декабря.

По данным ЦИК РФ, В.ПУТИН после обработки всех протоколов набрал 63,60% голосов избирателей.