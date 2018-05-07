Илья Яшин: Возвращение Путина в Кремль – это плохая новость для украинского народа

После оглашения ЦИК России окончательных итогов выборов на улицы Москвы вышли тысячи людей. Митинговали в российское столице и те кто «за», и те, кто «против». Последним пришлось несладко. С ними в лучших традициях зачистки расправился московский ОМОН. Сотни людей задержаны, лидерам митинга грозит по 15 суток ареста.

Выразить свое несогласие с третьим пришествием Путина, несмотря на рабочий понедельник, на Пушкинскую площадь вышло порядка 20 тыс. человек (по данным полиции, митингующих было 14 тыс). Митинг «За честные выборы» согласовали с властями, и, казалось, ничто не предвещало арестов. Компактность Пушки, как называют эту площадь сами москвичи, явно не вмещала всех желающих. Пройти здесь было практически невозможно. Со сцены к собравшимся обращались известные российские оппозиционеры Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Алексей Навальный, Илья Яшин, Сергей Удальцов. На митинг приехал даже Михаил Прохоров, занявший третье место на этих выборов, и пообещавший создать партию для всех «несогласных».

В толпе виднелись уже традиционные белые ленты, флаги, антипутинские плакаты: «Вова – вали!», «Путин – иди в монастырь», «4.03.2012 – это не выборы, это престолонаследие», «12 лет слез». Время от времени участники акции скандировали: «Россия без Путина!», «Вора - на нары!», «Путин – вор!», «Россия – да, Путин – нет!». Людям, пришедшим на митинг, раздавали белые ленты, а также значки с надписью: «Еще 12 лет? НЕТ!».

Но самое интересное началась уже после митинга, когда люди не спешили покидать площадь. После нескольких предупреждений и просьб разойтись, омоновцы приступили к делу и стали бойко забрасывать в автозаки оппозиционеров. Тех, кому места в спецмашинах не хватило, гнали к близлежащему метро Маяковская. В течении 20 минут площадь была «расчищена», а сотни людей задержаны. К слову, несколькими часами ранее на Лубянке так же быстро «свинтили» и других оппозиционеров во главе с Эдуардом Лимоновым. Они попытались провести там несанкционированный митинг.

А в это время победу Путина у самых стен Кремля, на Манежной площади, поддерживала прокремлевская молодежь из регионов. Для них со сцены выступали разнокалиберные эстрадные звезды. Тут был замечен и украинский дует Потапа и Насти Каменских.

В общей сложности полиция задержала за несанкционированные акции в Москве около 250 человек. Среди них оказались известные российские оппозиционеры: Илья Яшин, Алексей Навальный и Сергей Удальцов.

О подробностях вчерашней ночи в Москве и планах российской оппозиции в интервью УНИАН рассказал Илья ЯШИН.

- Илья, почему, по Вашему мнению, полиция и ОМОН так жестко начал разгонять оставшихся после митинга на Пушкинской площади?

Ответ очевиден – потому что власть нелегитимна, и Путин сам прекрасно понимает, что прошедшие президентские выборы не имеют ничего общего ни с законом, ни с легитимностью. Если бы Путин был действительно популярным президентом с зашкаливающим рейтингом, у него не было бы необходимости вводить в центр мирного города войска и спецназ.

Не кажется ли Вам, что к этому привели заявления некоторых оппозиционеров. Ведь вчера со сцены координатор Левого фронта заявил о том, что он не покинет Пушкинскую, пока не «уйдет Путин», а ведь по похожему сценарию начинался Майдан в Украине, отношение к которому у российских властей известное…

На самом деле никакого Майдана не планировалось. Проходила встреча с депутатом Ильей Пономаревым (фракция «Справедливая Россия»), после митинга мы свернули плакаты и вели себя очень мирно и совершенно не агрессивно. Применения силы со стороны полиции носило абсолютно неправомерный характер. Не было никакого повода людей бить, топтать, швырять в автозаки и лица разбивать. Люди вели себя мирно, на площади оставалось много наблюдателей, люди обсуждали и обменивались впечатлениями о того, что видели на выборах. Причем все это было организовано в строгом соответствии с законом о статусе депутата Государственной Думы. Власть отреагировала абсолютно неадекватно.

Но, даже если бы люди остались на площади, то все равно это не является нарушением закона. Это же не какой-то режимный объект, это Пушкинская площадь – сердце Москвы. И то, что на ней находятся люди и общаются, не является нарушением закона. Нарушения общественного порядка там не было. Когда люди стоят и общаются в центре европейского города - это же не повод их месить дубинками и раскидывать по автозакам...

Но ведь сначала оппозиционеры могут просто стоять, а потом, глядишь, и палатки разобьют… Наверное, логика властей именно такая.

У нас пока, к счастью, в стране не предусмотрено мыслеприступление, которое описывал Джордж Оруэлл в свое романе «1984». Но по факту нас вчера били за мыслеприступление, за то, что мы можем что-то сделать.

Вы были среди сотен задержанных, сейчас всех отпустили, однако судебное рассмотрение впереди. Что Вам грозит за вчерашнюю акцию?

Мне грозит 15 суток по статье 19.3 Административного кодекса РФ. (неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции – ред.) Будет назначен суд, дата заседания пока не известна. Посадят – значит посадят. Это та цена, которую мы платим за свободу в нашей стране.

Какими будут ваши дальнейшие действия и самого движения «За честные выборы»?

У нас нет никакой альтернативы, кроме как выходить на улицу. Будем продолжать уличные протесты. О том, в какой форме и когда они состоятся, мы в ближайшее время примем решения. Сейчас ведем консультации.

Не кажется ли Вам, что протестная волна в России уже идет на спад?

У меня нет такого впечатления. Напротив, мне кажется, огромное количество людей испытывает раздражение и считает себя оскорбленными тем, что Путин нарисовал себе совершенно заоблачный результат. Никто в России, даже его сторонники, не верит, что его рейтинг 64%. Если бы у Путина хватило мужества и ума победить в два тура и продемонстрировать намеки на честные выборы, тогда бы ситуация могла бы хоть как-то отличаться. Сейчас все больше людей радикализируют свою позицию и откровенно раздражены происходящим в России. Это было очень заметно по настроениям на площади. Люди действительно злятся.

Как вам кажется, что ждет Россию в ближайшие 6 лет правления Владимира Путина?

Я не хочу делать какие-то прогнозы. Это вопрос действия. Мы будем бороться за свои гражданские права и добиваться того, чтобы в России были большие политические изменения. Уверен, нам удастся это сделать. Россия изменилась, и это видят все. Люди проснулись, и власти не могут это игнорировать. Они пытаются как-то это задавить в зародыше, но это сделать уже не возможно.

Что, по вашему мнению, изменится в отношениях Украины и России при новом-старом президенте Путине?

С Украиной Путин вел себя всегда одинаково, он считает ее российской вотчиной, зоной российских интересов. И судя по его политике, никогда не верил в то, что у Украины есть суверенитет. Путин продолжит политику газового шантажа Украины. Возвращение Путина в Кремль - это плохая новость для украинского народа.

Беседовал Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России

Фото Lenta.ru/http://www.sz.aif.ru