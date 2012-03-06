Турчинов: В парламенте уже ищут «тушку», чтобы изменить закон о выборах

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет о намерении власти фальсифицировать результаты парламентских выборов с помощью законодательного перераспределения избирательных округов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По указанию Администрации Президента, правящей партией внесено представление в Конституционный Суд (относительно положения закона об одновременном баллотировании кандидатов в народные депутаты по партийным спискам и в мажоритарных округах – УНИАН), цель которого - начать процесс деформирования, ревизии избирательного законодательства. Сейчас в Администрации Президента отработаны изменения в закон (о выборах народных депутатов – УНИАН), которые планируют зарегистрировать в ближайшее время. И для этого депутатам от партии власти поручено подыскивать в парламенте «тушку». То есть, не от Партии регионов – а какого-то изменника, который внесет разработанный в Администрации Президента законопроект относительно изменений в избирательное законодательство», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он объяснил, что этими изменениями в избирательное законодательство планируется ввести привязку избирательных округов к регионам, несмотря на количество населения в каждой области. По словам А.ТУРЧИНОВА, в частности, предусматривается уменьшить по одному избирательному округу в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, и увеличить на три количество избирательных округов в Донецкой области и по одному - в Крыму, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.

Также А.ТУРЧИНОВ отметил, что этими законодательными изменениями власть планирует привязать заграничный избирательный округ к Донецкой области, а не к Киевской, как это всегда было во время выборов. По его информации, изменение привязки заграничного округа планируется в связи с тем, что в Донецкой области проживает самое большее количество населения, чем в каком-либо другом регионе.