Попов: Киевом должен управлять один человек

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает, что столицей должен управлять один человек, который будет одновременно и руководителем КГГА, и городским головой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, как он относится к совмещению этих должностей.

“Надо совместить. Это правильно. Потому что один человек должен отвечать персонально за развитие Киева. И это не потому что каприз чей-то. Просто столица требует того, чтобы принимать решения можно было с одного центра. Поэтому здесь есть объективная необходимость», - сказал А.ПОПОВ.

По поводу даты проведения очередных выборов мэра столицы он в очередной раз сказал, что этот вопрос относится к компетенции Верховной Рады.

«Июль я комментировал как неудобное время для себя, потому что в июле у нас заканчивается Евро-2012. И, поверьте, что городские власти будут в особом напряжении, в особом режиме работать, и тут точно будет не до политики… Я, например, точно выпаду из процесса, из политической агитации», - отметил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской государственной администрации и назначил на эту должность А.ПОПОВА, который до этого работал первым заместителем председателя КГГА.

Разграничение должностей Киевского городского головы и председателя КГГА стало возможным благодаря Закону Украины № 2500-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киев", принятому Верховной Радой 7 сентября 2010 года. Раньше председателем КГГА автоматически утверждался избранный городской голова столицы.