Ющенко: ”жить в такой коррупции невозможно”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украине нужен эффективный антикоррупционный план.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, представляя свои антикоррупционные инициативы.

„Жить в такой коррупции невозможно, это не дает развиваться стране”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он призвал правоохранительные органы быть вне политики.

Президент отметил, что служить в правоохранительных органах всегда было непросто. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это сложная работа, которая требует колоссального профессионализма, преданности, патриотизма.

„Общество всегда делилось на воров – людей, которые не хотят жить по закону. К счастью, их намного меньше”, - сказал он, отметив, что они есть даже на высших ступенях власти, „но честных людей намного больше”.

Президент сказал, что не прошли экзамен и некоторые представители правоохранительных органов. Он выразил сожаление, что правоохранительные органы втягивают в политику. „Вы стали механизмом коррумпированной власти”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это наследство прошлых лет.

Он призвал правоохранительные органы мгновенно реагировать на все незаконные действия, что поможет вернуть доверие к ним.