По делу Кушнарева назначена дополнительная экспертиза
10:40, 31 августа 2007Политика
889 0
Будут уточнять расстояние
По делу Кушнарева назначена дополнительная экспертиза. Об этом в интервью сообщил прокурор области Василий Синчук.
По его словам, эксперты уже доказали, что пуля, которая ранила Евгения Кушнарева, попала в него рикошетом. Новая экспертиза, говорит прокурор области, позволит уточнить расстояние "от предмета рикошетирования" до Евгения Кушнарева. Экспертиза, по данным Синчука, займет две недели. После этого прокуратура планирует передать дело в суд.
Напомним, что Евгений Кушнарев был убит на охоте под Изюмом в январе. Обвинение в убийстве по неосторожности правоохранители предъявили 37-летнему Дмитрию Завальному. За время расследования, говорит сегодня Синчук, позиция прокуратуры не изменилась.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter