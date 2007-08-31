По делу Кушнарева назначена дополнительная экспертиза. Об этом в интервью сообщил прокурор области Василий Синчук.

По его словам, эксперты уже доказали, что пуля, которая ранила Евгения Кушнарева, попала в него рикошетом. Новая экспертиза, говорит прокурор области, позволит уточнить расстояние "от предмета рикошетирования" до Евгения Кушнарева. Экспертиза, по данным Синчука, займет две недели. После этого прокуратура планирует передать дело в суд.

Напомним, что Евгений Кушнарев был убит на охоте под Изюмом в январе. Обвинение в убийстве по неосторожности правоохранители предъявили 37-летнему Дмитрию Завальному. За время расследования, говорит сегодня Синчук, позиция прокуратуры не изменилась.

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