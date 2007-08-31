Юлечка Григян (Тимошенко) за 45 секунд разбирала ”калашникова” (фото)

Учителям днепропетровской школы № 75 Юлечка Григян запомнилась как редактор школьной стенгазеты, активная участница школьного самоуправления и лидер класса. А бывшим одноклассницам – как обладательница самой красивой в школе школьной формы.

Директор школы Лариса Ивановна Жмако рассказала Сегодня, что школьница Юля одинаково легко осваивала математику и военно-строевую подготовку, писала сочинения по литературе и собирала, за положенные 45 секунд, автомат Калашникова. «Она была пытливым ребенком, и не боялась задавать вопросы учителям, иногда даже превращая уроки в диспуты, - продолжает директор школы, - и этим Юлечка заметно отличалась от других детей».

Бывшая одноклассница Ирина Федорова рассказала, что у десятиклассницы Юли в школе была самая красивая школьная форма. «Тогда все школьные платья были на один фасон – коричневые, до колен. Но у Юли платье было удлиненное с очень красивыми складками – бантовками и фартук с крылышками. Мы ей даже завидовали»...

Одноклассник Юлии Владимировны - Андрей Борисенко, сидевший с ней за одной партой, мечтательно улыбается, вспоминая школьное детство. «Она нравилась многим мальчишкам из нашего класса, но предпочтение не отдавала никому. Я помню, что мы даже дрались за право проводить её домой».