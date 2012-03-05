В Европарламенте думают, что делать с Россией Путина
Президент группы либеральных партий Европарламента Ги Верхофстадт считает, что после президентских выборов в России Европа не может продолжать с ней обычное сотрудничество.
Президент группы либеральных партий Европарламента Ги ВЕРХОФСТАДТ считает, что после президентских выборов в России Европа не может продолжать с ней обычное сотрудничество.
Об этом идет речь в его заявлении, текст которого передан УНИАН пресс-службой группы.
“Сейчас пора Европейскому Союзу и США твердо обозначить в длительной перспективе, как сотрудничать с Россией ПУТИНА. Не может быть обычного сотрудничества со страной, которая не обращает внимания на базовые демократические принципы и превращает в посмешище верховенство права”, - отмечается в заявлении.
По словам Г.ВЕРХОФСТАДТА, результат выборов не стал сюрпризом, в то же время, “грустной правдой является то, что Кремль продолжает отказывать российским гражданам в гарантированном Конституцией праве на свободные и честные выборы”.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН набрал на президентских выборах, которые состоялись в России 4 марта, 63,85% голосов.
Явка избирателей на выборах 4 марта составила около 64%.