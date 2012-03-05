В Европарламенте думают, что делать с Россией Путина

Президент группы либеральных партий Европарламента Ги ВЕРХОФСТАДТ считает, что после президентских выборов в России Европа не может продолжать с ней обычное сотрудничество.

Об этом идет речь в его заявлении, текст которого передан УНИАН пресс-службой группы.

“Сейчас пора Европейскому Союзу и США твердо обозначить в длительной перспективе, как сотрудничать с Россией ПУТИНА. Не может быть обычного сотрудничества со страной, которая не обращает внимания на базовые демократические принципы и превращает в посмешище верховенство права”, - отмечается в заявлении.

По словам Г.ВЕРХОФСТАДТА, результат выборов не стал сюрпризом, в то же время, “грустной правдой является то, что Кремль продолжает отказывать российским гражданам в гарантированном Конституцией праве на свободные и честные выборы”.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН набрал на президентских выборах, которые состоялись в России 4 марта, 63,85% голосов.

Явка избирателей на выборах 4 марта составила около 64%.