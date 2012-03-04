Украинских дипломатов в Москве не интересуют задержанные соотечественницы?

Консульский отдел при посольстве Украины в Москве отказывается комментировать ситуацию вокруг задержания московской милицией трех гражданок Украины, активисток организации Femen.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал исполняющий обязанности заведующего консульским отделом при Посольстве Украины в Москве Владимир ПЛЕТНИКОВ.

«Я комментировать ничего не буду», - сказал В.ПЛЕТНИКОВ, отвечая на вопрос, какие действия предпринимаются для освобождения гражданок Украины. Он также порекомендовал обратиться в пресс-службу МИД Украины.

В тоже время, оперативный дежурный ОВД «Гагаринский» сообщил, что действительно три гражданки Украина на данный момент находятся у них в отделении.

По его словам, документы переданы в суд, который в течении сегодняшнего дня должен принять решение о наказании за нарушения общественного порядка.

Сотрудник полиции также сообщил, что не знает занимаются ли этим вопросом украинские консулы. При этом он добавил, что к задержанным прибыл адвокат.

Как сообщал УНИАН, трое активисток украинской организации Femen устроили свою акцию на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве, где до этого проголосовал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Одна из девушек выкрикнула журналистам, что представляет движение Femen.

13 февраля украинские феминистки провели «топлесс-акцию» перед штаб-квартирой «Газпрома» в Москве. Одну участницу акции задержали сотрудники московской милиции, и после оплаты штрафа отпустили.