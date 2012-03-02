КСД называет издевательством то, что Хорошковскому отдали евроинтеграцию

Комитет сопротивления диктатуре считает, что назначение Валерия ХОРОШКОВСКОГО на должность первого вице-премьер-министра, который отвечает за направление евроинтеграции, выглядит как надругательство над европейскими принципами демократии и верховенства права.

Об этом говорится в заявлении КСД, переданном агентству УНИАН.

“По нашему твердому убеждению, евроинтеграционные переговоры с человеком, который своими действиями по ведению политических репрессий уже нанес непоправимый вред европейской перспективе Украины, являются бесперспективными, издевательскими и унизительными для стран ЕС и их представительских органов. Переговоры с ХОРОШКОВСКИМ о вступлении Украины в Европейский Союз, гарантировании соблюдения прав и свобод по своей абсурдности сравнимы с переговорами, например, с Берией о правах человека”, - говорится в заявлении.

В КСД отметили, что В.ХОРОШКОВСКИЙ, возглавлявший СБУ и Минфин, был причастен к нескольким скандалам, в частности, «по делу «РосУкрЭнерго», когда вопреки здравой логике и международным соглашениям из собственности государства в интересах «РУЭ» было изъято более 11 млрд. кубометров природного газа, допросам журналистов и блогеров, руководителя музея «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО, руководителя Киевского офиса Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ и др».

Кроме того, в КСД заверяют, что именно с подачи В.ХОРОШКОВСКОГО отобрали частоты на вещание у «5 канала» и ТВi, а за журналистами ТВi, кроме того, по личному указанию экс-председателя СБУ были незаконно установлены внешние наблюдения.

«Особый цинизм данного назначения заключается в том, что именно Валерий ХОРОШКОВСКИЙ как руководитель украинской спецслужбы был одним из идеологов и главным практическим исполнителем осуществления в Украине политических репрессий», - говорится в заявлении.

В КСД отметили, что речь идет о преследовании оппозиционеров, в первую очередь Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.