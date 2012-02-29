СБУ нашла украинцев, атаковавших госсайты

Сотрудники Службы безопасности Украины провели разъяснительные беседы с пользователями Интернета, атаковавшими государственные сайты в период с 31 января по 2 февраля.

Об этом сообщил руководитель подразделения СБУ Валентин ПЕТРОВ, пишет "proIT".

Так, сегодня в Киеве на VIII конгрессе «Украина на пути к информационному обществу» В.ПЕТРОВ сообщил, что в период атак было установлено около 5 тыс. активных пользователей.

«Со значительной частью из них мы провели разъяснительные беседы», - сказал В.ПЕТРОВ. Он подчеркнул, что за действия пользователей сети, которые нарушают работу госорганов, предусматривается уголовная ответственность, как и за любое другое преступление в реальном мире.

В то же время представитель СБУ отказался комментировать, возбуждены ли против пользователей уголовные дела. Он добавил, что зачастую сайты «досили» несовершеннолетние с домашних компьютеров, когда узнали, «что закрылся их любимый EX.ua. И родители были крайне удивлены, услышав о том, чем занимаются их дети».

В.ПЕТРОВ добавил, что за 2011 год и начало 2012 года на сайты госорганов было совершено 105 спланированных атак группировками из Ирана, Алжира и Турции. Он подчеркнул, что сайты не защищены в достаточной мере. В частности, в датацентрах, где они хранятся, зачастую не предусмотрены резервные интернет-каналы.

Как сообщалось, после закрытия МВД популярного файлообменника EX.ua в конце января, десятки госсайтов работали с перебоями из-за массированных DDOS-атак.