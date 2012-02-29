Во Львове 11 пациентам стало плохо от физраствора

11 пациентам кардиологического отделения львовской железнодорожной больницы стало плохо после введения физраствора.

Как сообщает «5-й канал», у них поднялась температура, и появился озноб. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Известно, что физраствор - отечественного производства и имеет лицензии. Всю партию препарата отправили на экспертизу, а его серийный номер сообщили Львовской инспекции государственной службы по контролю за качеством лекарственных средств.