Во Львове 11 пациентам стало плохо от физраствора
17:26, 29 февраля 2012Политика
1036 0
Поднялась температура и появился озноб
11 пациентам кардиологического отделения львовской железнодорожной больницы стало плохо после введения физраствора.
Как сообщает «5-й канал», у них поднялась температура, и появился озноб. Состояние пострадавших удовлетворительное.
Известно, что физраствор - отечественного производства и имеет лицензии. Всю партию препарата отправили на экспертизу, а его серийный номер сообщили Львовской инспекции государственной службы по контролю за качеством лекарственных средств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter