Львовские депутаты добиваются отставки губернатора и Януковича

28 февраля на сессии Львовского областного совета депутаты признали работу Львовской областной государственной администрации под руководством Михаила КОСТЮКА неудовлетворительной.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 69 депутатов из 116.

Депутаты также создали временную контрольную комиссию по расследованию фактов преследований представителей оппозиционных сил и их семей, наступления на права и свободы граждан и свободу слова.

В решении также сказано: «Главе Львовской областной государственной администрации Михаилу КОСТЮКУ отчитаться о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Львовской области за 2011 год на ІІ пленарном заседании XV сессии Львовского областного совета VІ созыва».

Депутаты поддержали Обращение к украинскому народу о политической ситуации в Украине, принятое на Всенародном вече во Львове 25 февраля, и приняли Обращение к Верховной Раде Украины о политической ситуации.

В обращении, в частности, отмечается, что „сегодня все области равны в неспособности обеспечить себе надлежащий уровень жизни. Власть объединила всю Украину в общей ненависти к себе. Так же как в Донецке, сегодня уже и во Львове идет наступление на свободу слова, когда независимые издания, критикующие власть, испытывают притеснения. Так же, как луганчане или харьковчане, львовяне страдают от массовой безработицы и безденежья. Поэтому наша оценка действиям власти не может быть позитивной. Она просто не заслужила ее. Если на центральном уровне корыстолюбие, коррупция и клановый принцип раздачи должностей как ржавчина уничтожают государственный механизм, то наша, областная власть является всего-навсего уменьшенной копией тех же процессов, которые происходят в Киеве”.

Львовский областной совет требует от Верховной Рады безотлагательно рассмотреть и принять Закон «О порядке импичмента Президента Украины».

Депутаты 64 голосами поддержали это обращение. Проект зачитал депутат от «Фронту Змін» Николай КАДЫКАЛО.

Авторы обращения отмечают, что «действующее законодательство, определяющее порядок отстранения Президента Украины с поста в порядке импичмента, содержит ряд неопределенностей и существенных недостатков, без устранения которых практическая реализация этого порядка является маловероятной, и вообще может быть признана незаконной. А это, в свою очередь, нивелирует систему сдерживаний и противовесов при взаимодействии Президента Украины и Верховной Рады Украины, а также создает ощущение абсолютной безнаказанности у действующего Президента Украины”.