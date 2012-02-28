США разочарованы приговором Луценко

Соединенные Штаты Америки в который раз призывают правительство Украины освободить экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшую главу правительства Юлию ТИМОШЕНКО и других бывших высокопоставленных должностных лиц, ныне заключенных, и считают, что они должны иметь неограниченную возможность принимать участие в политической жизни.

Об этом говорится в заявлении правительства США, переданном УНИАН посольством страны.

«Соединенные Штаты разочарованы приговором в судебном процессе над бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО. Политически мотивированное преследование оппозиционных лидеров, включительно с господином ЛУЦЕНКО и бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, вызывает серьезную обеспокоенность относительно преданности правительства Украины демократии и верховенству права», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу МВД Ю.ЛУЦЕНКО к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за должностные преступления.

Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

Также Ю.ТИМОШЕНКО привлекается к ответственности в рамках уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».